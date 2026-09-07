В Ростове вновь ищут подрядчика для ремонта проспекта Соколова

В Ростове-на-Дону вновь ищут подрядчика для ремонта участка проспекта Соколова (от улицы Большой Садовой до площади Гагарина). Соответствующая документация опубликована на площадке госзакупок 4 сентября. Стоимость контракта остается прежней — 69,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Заказчиком выступает «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города Ростова-на-Дону». В перечень работ входит демонтаж старого асфальтобетонного покрытия, бортовых камней, тротуаров и плиточных дорожек, разборка цементнобетонных покрытий и оснований. Подрядчику предстоит заменить люки и кирпичные горловины колодцев, уложить новый асфальт и плитку.

Срок завершения работ — до 30 ноября, прием заявок на участие в конкурсе продлится до 14 сентября. Тендер на ремонт участка объявляют не впервые: предыдущие конкурсы срывались изза отсутствия заявок.

Мария Хоперская