Чекунков рассказал об организации возвращения россиян с «Профессора Молчанова»

Власти России ведут подготовку к возвращению пассажиров судна «Профессор Молчанов», которое норвежский суд арестовал в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По словам министра, все россияне с судна вернутся домой в срок. «Самое главное, что и пассажиры судна, и экипаж находятся в комфортных условиях»,— сказал господин Чекунков ТАСС.

Норвежский окружной суд Норд-Тромса и Сеньи 2 сентября предписал «Профессору Молчанову» оставаться на стоянке в порту Баренцбурга. На борту находится 51 человек, в том числе 21 член экипажа. Среди пассажиров — участники экспедиции Русского географического общества и Первой арктической биеннале.

Поводом для ареста стало ходатайство украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз», которая требовала взыскать с России $4,22 млрд за потерю активов в Крыму в 2014 году. Россия намерена оспаривать решение норвежского суда. «Профессор Молчанов» выполняет грузопассажирские перевозки на Шпицберген с июня 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Шпицберген заморозил “Профессора Молчанова”».