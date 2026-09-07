Чекунков рассказал об организации возвращения россиян с «Профессора Молчанова»
Чекунков: пассажиры судна «Профессор Молчанов» вернутся в Россию в срок
Власти России ведут подготовку к возвращению пассажиров судна «Профессор Молчанов», которое норвежский суд арестовал в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
По словам министра, все россияне с судна вернутся домой в срок. «Самое главное, что и пассажиры судна, и экипаж находятся в комфортных условиях»,— сказал господин Чекунков ТАСС.
Норвежский окружной суд Норд-Тромса и Сеньи 2 сентября предписал «Профессору Молчанову» оставаться на стоянке в порту Баренцбурга. На борту находится 51 человек, в том числе 21 член экипажа. Среди пассажиров — участники экспедиции Русского географического общества и Первой арктической биеннале.
Поводом для ареста стало ходатайство украинской государственной нефтегазовой компании «Нафтогаз», которая требовала взыскать с России $4,22 млрд за потерю активов в Крыму в 2014 году. Россия намерена оспаривать решение норвежского суда. «Профессор Молчанов» выполняет грузопассажирские перевозки на Шпицберген с июня 2025 года.
Подробнее — в материале «Ъ» «Шпицберген заморозил “Профессора Молчанова”».
Механизм ареста связан с исполнением арбитражного решения: «Нафтогаз» добивается его признания в странах, где находятся российские активы, ссылаясь на Нью-Йоркскую конвенцию 1958 года. Для судна ключевым становится вопрос, считается ли его использование коммерческим: если норвежская сторона подтвердит фрахт под туризм, «Профессор Молчанов» может лишиться иммунитета от ареста как государственного имущества.
Россия намерена оспаривать решение, ссылаясь на суверенный иммунитет государственного имущества и отсутствие предварительного уведомления. По оценке экспертов, апелляция может занять от месяца до полугода в зависимости от того, удастся ли доказать процессуальные нарушения.
Даже освобождение судна не гарантирует возобновления прежней схемы перевозок: эксперты предупреждают о риске новых исков при возвращении на Шпицберген. Тогда доставку людей и грузов придется организовывать через частные суда, военный флот или авиамаршруты через третьи страны, что в последнем случае поставит российские программы в зависимость от норвежских виз.