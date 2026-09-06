Шпицберген заморозил «Профессора Молчанова»

Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», арестованное по иску украинского «Нафтогаза», уже несколько дней удерживается в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген. На его борту находились более 50 человек, в том числе группа, готовившая Первую арктическую биеннале. Российские власти намерены опротестовать решение норвежских инстанций и добиться освобождения судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов»

Фото: Alexander Ermolin / Handout / Reuters Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов»

Фото: Alexander Ermolin / Handout / Reuters

Научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» было арестовано норвежскими властями по распоряжению губернатора Шпицбергена 2 сентября. Основанием стало решение окружного суда Норд-Тромса и Сеньи, вынесенное в обеспечение иска украинского «Нафтогаза», который требовал взыскать с России $4,22 млрд за потерю крымских активов в 2014 году. Суд предписал «Профессору Молчанову» оставаться на стоянке в порту Баренцбурга. На момент задержания на борту находился 51 человек, включая 21 члена экипажа и представителей научной и культурной миссий. Среди пассажиров были участники экспедиции Русского географического общества и Первой арктической биеннале.

Организатор биеннале Александр Пономарев рассказал “Ъ”, что вся художественно-научная экспедиция при поддержке шахтеров и специалистов треста «Арктикуголь» работает в Баренцбурге, возводит инсталляции и готовит выставку в местном музее. Господин Пономарев подчеркнул, что россияне и норвежцы с уважением относятся друг к другу, вместе скорбят об ушедшем короле Норвегии Харальде V и надеются на благополучное возвращение домой застрявших на архипелаге граждан России, над чем сейчас работают российские ведомства.

«Профессор Молчанов» активно использовался как для комплексных научных экспедиций, так и для регулярного полярного туризма.

Его проход в водах архипелага регулировался международным Парижским договором о Шпицбергене 1920 года, гарантирующим равный и недискриминационный доступ для всех стран-участниц. С 2025 года судно фактически стало единственным регулярным транспортом, обеспечивающим независимое прямое морское сообщение между Мурманском и российскими поселками на архипелаге.

Российские власти сообщили о намерении опротестовать действия Осло. МИД РФ заявил послу Норвегии официальный протест, назвав арест судна «проявлением пиратства». Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что юристы государственного треста «Арктикуголь» уже готовят правовой ответ для обжалования решения суда.

Позиция РФ основана на международном праве, принципах суверенного иммунитета государственного имущества и том факте, что норвежский суд произвел тайный арест, сознательно не уведомив заранее российскую сторону.

Эксперты полагают, что вся процедура апелляции займет от месяца, если удастся доказать процессуальные ошибки, до полугода.

Случаи подобного задержания российских судов уже были: в 2000 году во Франции по коммерческим искам компании Noga арестовали российский парусник «Седов». Тогда адвокатам удалось в короткие сроки доказать незаконность ареста. Однако сейчас эксперты ожидают, что норвежская сторона будет упирать на коммерческое использование судна — фрахт под туризм. Если он будет доказан, то «Профессор Молчанов» может потерять иммунитет от ареста. Кроме того, судебный процесс будет проходить в беспрецедентно жесткой геополитической обстановке.

Даже если «Профессора Молчанова» в итоге освободят, эксперты констатируют, что судно больше не сможет безопасно возвращаться на Шпицберген из-за риска повторных исков. Это станет серьезной проблемой для российской арктической науки, лишившейся ключевой логистической базы и площадки для обучения молодых ученых. В качестве альтернативных путей доставки людей на архипелаг придется рассматривать фрахт исключительно частных судов, не связанных с госструктурами, использование военного флота или организацию дорогостоящих авиаперелетов через третьи страны, но последнее поставит российские программы в полную зависимость от выдачи норвежских виз.

Вероника Вишнякова, Ксения Воротынцева