Россия оспорит решение об аресте судна на Шпицбергене

Решение Норвегии об аресте российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» по требованию Украины попирает нормы международного права, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он пообещал, что это решение будет оспорено.

«У нас есть уже 95 лет присутствия на архипелаге Шпицберген в Норвегии, с 1931 года трест "Арктикуголь" ведет там работу. Для связи с нашим предприятием использовалось судно Росгидромета "Профессор Молчанов"... В ближайшее время юристы треста дадут соответствующий правовой ответ»,— рассказал министр на сессии ВЭФ (цитата по «Интерфаксу»).

Норвежский суд арестовал судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген 2 сентября. Ордер был выдан после заявления украинского «Нафтогаза». По его данным, арест связан с активами компании в Крыму. Господин Чекунков уточнил, что и судно, и экипаж «находятся в физической безопасности».

«Профессор Молчанов» входит в состав флота Росгидромета. Судно используется для научных исследований, мониторинга и поддержки работы полярных станций, а также для коммерческих круизов и экспедиций.