Россия оспорит решение об аресте судна на Шпицбергене
Решение Норвегии об аресте российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов» по требованию Украины попирает нормы международного права, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он пообещал, что это решение будет оспорено.
«У нас есть уже 95 лет присутствия на архипелаге Шпицберген в Норвегии, с 1931 года трест "Арктикуголь" ведет там работу. Для связи с нашим предприятием использовалось судно Росгидромета "Профессор Молчанов"... В ближайшее время юристы треста дадут соответствующий правовой ответ»,— рассказал министр на сессии ВЭФ (цитата по «Интерфаксу»).
Норвежский суд арестовал судно «Профессор Молчанов» в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген 2 сентября. Ордер был выдан после заявления украинского «Нафтогаза». По его данным, арест связан с активами компании в Крыму. Господин Чекунков уточнил, что и судно, и экипаж «находятся в физической безопасности».
«Профессор Молчанов» входит в состав флота Росгидромета. Судно используется для научных исследований, мониторинга и поддержки работы полярных станций, а также для коммерческих круизов и экспедиций.
В основе ареста лежит механизм трансграничного исполнения арбитражного решения. В апреле 2023 года арбитраж в Гааге обязал Россию выплатить «Нафтогазу» компенсацию, равную рыночной стоимости утраченных активов в Крыму, национализированных по решению парламента Крыма в марте 2014 года. Арбитражные решения могут исполняться принудительно: украинская компания заявила о праве начать процесс признания и допуска к принудительному исполнению решения на территориях тех государств, где находятся российские активы.
Добровольного исполнения Москва не признает: Минюст РФ ранее заявлял, что Россия не признает решение гаагского суда. Поэтому «Нафтогаз» заявлял о планах взыскивать долг за счет российских государственных активов в других странах и вести «активные действия» в целевых юрисдикциях.
В этой логике норвежское оспаривание может оказаться связано не только с самим арестом судна, но и с более общим вопросом о допустимости признания и исполнения гаагского решения в этой юрисдикции.