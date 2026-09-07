В Москве прощаются с зампредседателя Союза журналистов Вишневецким
В Москве началась церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов России (СЖР) Алексеем Вишневецким. В храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке собираются родные, друзья и коллеги господина Вишневецкого, передает ТАСС.
Алексей Вишневецкий умер 4 сентября в возрасте 60 лет. По словам председателя СЖР Владимира Соловьева, причиной смерти мог стать инфаркт. Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Господин Вишневецкий работал на телевидении с 1996 года. Был шеф-редактором программ «Дистанция 60» и «Сегоднячко» на НТВ и ТНТ, а также «Честный детектив» на канале «Россия 1». С 2009 по 2012 год был ответственным секретарем «Парламентской газеты», с 2012 по 2017 год — замначальника Службы документальных фильмов «России 1». В конце 2017 года был назначен зампредседателя СЖР.