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В Москве прощаются с зампредседателя Союза журналистов Вишневецким

В Москве началась церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов России (СЖР) Алексеем Вишневецким. В храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке собираются родные, друзья и коллеги господина Вишневецкого, передает ТАСС.

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Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев (в центре) и телеведущий Эрнест Мацкявичус (справа) на церемонии

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев (в центре) и телеведущий Эрнест Мацкявичус (справа) на церемонии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель Союза журналистов Владимир Соловьев (второй слева) на церемонии

Председатель Союза журналистов Владимир Соловьев (второй слева) на церемонии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

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Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев (в центре) и телеведущий Эрнест Мацкявичус (справа) на церемонии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель Союза журналистов Владимир Соловьев (второй слева) на церемонии

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Церемония прощания с зампредседателя Союза журналистов Алексеем Вишневецким в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ  /  купить фото

Алексей Вишневецкий умер 4 сентября в возрасте 60 лет. По словам председателя СЖР Владимира Соловьева, причиной смерти мог стать инфаркт. Журналиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Господин Вишневецкий работал на телевидении с 1996 года. Был шеф-редактором программ «Дистанция 60» и «Сегоднячко» на НТВ и ТНТ, а также «Честный детектив» на канале «Россия 1». С 2009 по 2012 год был ответственным секретарем «Парламентской газеты», с 2012 по 2017 год — замначальника Службы документальных фильмов «России 1». В конце 2017 года был назначен зампредседателя СЖР.

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