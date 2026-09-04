Умер зампредседателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий

Умер заслуженный журналист РФ, зампредседателя и секретарь Союза журналистов России (СЖР) Алексей Вишневецкий. Об этом сообщила пресс-служба СЖР. Журналисту было 60 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Вишневецкий

Фото: Валерия Калугина / ТАСС Алексей Вишневецкий

Фото: Валерия Калугина / ТАСС

Алексей Вишневецкий родился в Москве. Свою журналистскую карьеру он начал в 1988 году в газете «Московская правда» как внештатный корреспондент. Позднее он занял там должность заместителя ответственного секретаря, ответственного секретаря, первого заместителя главного редактора.

С1996 года господин Вишневецкий начал работать на телевидении. Он занимал должность шеф-редактора программ «Дистанция 60» и «Сегоднячко» на НТВ и ТНТ, «Честный детектив» на канале «Россия 1». С 2009 по 2012 год работал ответственным секретарем «Парламентской газеты», с 2012 по 2017 год — замначальника Службы документальных фильмов «России 1». В конце 2017 года он стал заместителем председателя Союза журналистов России.