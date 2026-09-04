Зампредседателя Союза журналистов России Вишневецкого похоронят 7 сентября

Церемония прощания с заместителем председателя Союза журналистов России Алексеем Вишневецким пройдет 7 сентября в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке в Москве. Начало — в 10:30 мск. Похороны состоятся в 13:00 на Троекуровском кладбище. Об этом сообщила пресс-служба СЖР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Ковалев / ТАСС Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Алексей Вишневецкий умер 4 сентября в возрасте 60 лет. По словам председателя СЖР Владимира Соловьева, причиной смерти мог стать инфаркт. «По словам супруги, он проснулся в 3 часа ночи и сказал, что болит сердце. И через какое-то время начал хрипеть, и когда вызвали скорую, он уже скончался»,— сказал господин Соловьев ТАСС.

Господин Вишневецкий с 1996 года работал на телевидении. Был шеф-редактором программ «Дистанция 60» и «Сегоднячко» на НТВ и ТНТ, а также «Честный детектив» на канале «Россия 1». С 2009 по 2012 год занимал должность ответственного секретаря «Парламентской газеты», с 2012 по 2017 год — замначальника Службы документальных фильмов «России 1». В конце 2017 года стал заместителем председателя Союза журналистов России.