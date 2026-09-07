Утром 7 сентября в Краснодаре работают 78 АЗС

В Краснодаре утром 7 сентября работают 78 автозаправочных станций. При этом ситуация с наличием топлива в течение дня может меняться, сообщили в МЦУ города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Бензин АИ-92 доступен на 39 АЗС, АИ-95 — на 29, АИ-100 — на трех. Дизельное топливо есть на 76 заправках.

В частности, топливо отпускают на АЗС сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, «КТК», «Ирбис», PNB, «Сивнефть», «ОПТИ» и Petrol. Работают заправки на основных магистралях и улицах города, в том числе Уральской, Московской, Дзержинского, Российская, Ростовском шоссе, Западном и Восточно-Кругликовском обходах.

На части АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 28 заправок временно не реализуют топливо, девять объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

Таким образом, наибольшая доступность сохраняется по дизельному топливу — оно есть на 76 из 78 работающих АЗС. Данные приведены по состоянию на утро 7 сентября и могут измениться в течение дня.

Вячеслав Рыжков