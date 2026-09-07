В Бурятии закрыли все особо охраняемые территории из-за медведей

В Бурятии закрыты для посещения все особо охраняемые природные территории (ООПТ) из-за участившихся появлений медведей, сообщила пресс-служба «Бурприроды». Закрыты в том числе природный парк «Мамай» и Энхалукский заказник на берегу Байкала.

В ведомстве уточнили, что ранее выданные разрешения недействительны, а услуги по оформлению согласований приостановлены до особого распоряжения. «ООПТ — родной дом для диких животных. Медведи защищают свои кормовые участки перед долгой зимовкой, и их реакция на появление человека сейчас непредсказуема»,— пояснили в «Бурприроде».

В Республике Бурятия усилены меры безопасности из-за случаев выхода медведей в населенные пункты. В республике формируют бригады охотников для отстрела животных. Для стимулирования легальной добычи правительством введена выплата за каждого добытого медведя в размере 6 тыс. руб. На эти цели из бюджета республики на 2026 год выделено более 4,7 млн руб.