В Бурятии усилят меры безопасности из-за выхода медведей к людям

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов поручил региональному правительству усилить меры безопасности из-за участившихся случаев выхода медведей в населенные пункты. По информации пресс-службы правительства, в настоящее время зарегистрировано 37 случаев появления медведей вблизи населенных пунктов, автомобильных дорог, туристических и промышленных объектов.

Как прокомментировала руководитель Бурприроднадзора Марина Дамдинова, инспекторы организации в каждом из случаев выхода медведей к жилью оценивают угрозу на месте. Она отметила, что решение «о вынужденном изъятии хищника» в качестве крайней меры принимается только если «зверь представляет реальную опасность для жизни людей».

В Бурятии для стимулирования легальной добычи правительством введена выплата за каждого добытого медведя в размере 6 тыс. руб. На эти цели из бюджета республики на 2026 год выделено более 4,7 млн руб. В настоящее время поступило 47 заявлений от охотников, по 38 из них выплаты уже произведены — общая сумма составила 228 тыс. рублей. Еще девять заявок находятся на рассмотрении. Приоритетное право на вознаграждение имеют лица, добывшие зверя в целях регулирования численности или ведущие традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ.

В соседней Иркутской области в этом году зафиксировано 47 случаев выхода медведей в населенные пункты. Как сообщил на пресс-конференции главный государственный охотинспектор региона Валентин Бороденко, в Иркутской области уже второй год обсуждается возможность введения вознаграждения за добычу медведей, но «инициатива пока не принята».

Влад Никифоров, Иркутск