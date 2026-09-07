Над Крымом и другими регионами за ночь сбили 306 БПЛА

В ночь на 7 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 306 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Дроны сбили в период с 20:00 мск 6 сентября до 08:00 мск 7 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областей, а также над Крымом, Татарстаном, Удмуртией, Чувашией и Пермским краем. Еще часть БПЛА была перехвачена над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщал губернатор Михаил Развожаев, в Севастополе в результате ночной атаки беспилотника погибла девочка 2011 года рождения. Еще три человека пострадали. По словам главы города, беспилотник был начинен взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. На месте специалисты обнаружили сотни таких элементов.

Утром 7 сентября в Севастополе вновь отражают атаку БПЛА. Сбиты пять дронов.

Вячеслав Рыжков