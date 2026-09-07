Пожар на территории исправительной колонии произошел в Новосибирске

В Новосибирске произошел крупный пожар на территории исправительной колонии №3, расположенной в Первомайском районе. Возгорание вспыхнуло на одном из участков производственной зоны учреждения, сообщили «Ъ» в пресс-службе регионального ГУФСИН. Огонь охватил склад готовой продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«На момент возникновения пожара производственные работы в цехе не производились»,— уточнили в ведомстве. Пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время ГУФСИН инициировала служебную проверку для установления причин произошедшего.

Согласно информации, размещенной на сайте ГУФСИН по Новосибирской области, исправительная колония общего режима предназначена для осужденных, впервые отбывающих наказание. Лимит наполнения колонии составляет 2980 мест. Учреждение возглавляет подполковник внутренней службы Александр Серов.

Ранее, 5 сентября, пожар вспыхнул на территории исправительной колонии №4 в Томске. Площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. м.

Лолита Белова