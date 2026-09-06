Пожар в исправительной колонии в Томске ликвидирован

В Томске ликвидированы последствия пожара на территории исправительной колонии (ИК) №4 на улице Нахимова. Площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. В тушении принимали участие 80 человек и 25 единиц техники.

«Время локализации пожара — 20:14 5 сентября, ликвидации последствий — 00:31 6 сентября»,— уточнили в управлении.

По данным ведомства, возгорание в колонии произошло вечером 5 сентября на площадке металлообработки. В результате инцидента пострадавших нет.

Лолита Белова