Кандидат от «Новых людей» в Краснодаре Барашков намерен выйти из партии

Кандидат в Госдуму по 51-му одномандатному округу в Краснодаре от партии «Новые люди» Александр Барашков объявил о выходе из партии и самоотводе по партийным спискам после решения руководства отстранить его от участия в выборах по одномандатному округу. Об этом директор компании «Гагаринг» сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Господин Барашков заявил, что намерен направить заявление о выходе из партии в понедельник, 7 сентября. Причиной своего недовольства господин Барашков назвал решение партийного руководства снять его с кампании. Он также заявил, что сожалеет о средствах, потраченных на избирательную кампанию, отметив, что предпочел бы направить их на производство и закупку оборудования для военнослужащих в зоне СВО.

«Новые люди» господин Барашков назвал партией, которая, по его мнению, изменила первоначальным принципам. При этом он заявил, что намерен продолжить работу по своим проектам, в том числе связанным с противодействием беспилотникам и деятельностью БАРС.

По словам кандидата, после решения партии ему поступали угрозы, в том числе связанные с возможными проблемами для его бизнеса. Господин Барашков заявил, что не намерен отказываться от дальнейшей работы из-за давления.

Вячеслав Рыжков