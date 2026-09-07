На Кубани объявили штормовое предупреждение по дождям

В Краснодарском крае на 7 сентября объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся сильных дождей, ливней, гроз, града и усиления ветра, сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров / Коммерсантъ

Ночью, утром и в первой половине дня 7 сентября местами ожидаются сильные дожди и ливни с грозой, градом и порывами ветра до 20–25 м/с. В отдельных районах до конца суток 6 сентября прогнозировались очень сильный дождь и сильный ливень.

Днем и вечером 7 сентября в отдельных районах края порывы западного ветра могут достигать 15–17 м/с. Ночью температура воздуха составит 10–15 градусов, днем — 19–24 градуса. На черноморском побережье ожидается до 15–20 градусов ночью и 21–26 градусов днем. В горах температура ночью опустится до 3–8 градусов, днем составит 10–15 градусов.

В Краснодаре прогнозируются переменная облачность, кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха ночью составит 12–14 градусов, днем — 22–24 градуса. Западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с, с порывами до 12–14 м/с.

Одновременно в регионе сохраняется высокая пожароопасность. В отдельных юго-восточных, юго-западных, северо-восточных, северо-западных и центральных районах, а также местами на черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. На остальной территории местами прогнозируется высокая пожароопасность четвертого класса.

Вячеслав Рыжков