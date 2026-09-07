Несколько НСТ в Краснодаре остались без света

В Прикубанском округе Краснодара утром в понедельник, 7 сентября, произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались семь садоводческих некоммерческих товариществ, сообщили в ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Причиной отключения стало повреждение линии электропередачи напряжением 6–10 кВ. В результате были обесточены 12 трансформаторных подстанций.

Электроснабжение отсутствует в НСТ «Делюшес», «Кубаночка», «Родник», «Аэропорт», «Янтарь», «Мечта» и «КСК-2». На месте работает аварийная бригада.

Ранее, около полуночи 7 сентября, авария произошла на электросетях в Карасунском округе Краснодара. Без света остались около 20 улиц. Позже аварию устранили.

Вячеслав Рыжков