Демешин ответил на призыв Японии демонтировать хризантему с мемориала советскому солдату

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин заявил, что реакция властей Японии на установку памятника советскому солдату убедила его в правильности действий. 15-метровая скульптура изображает солдата, который прикладом винтовки разбивает пограничный столб с эмблемой хризантемы — символом Японии.

«Памятник установили в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны — в память о наших бойцах, которые поставили точку в самой страшной войне XX века. Но Генконсульство Японии восприняло это крайне болезненно. Почему историческая правда спустя 81 год вызывает такую реакцию?» — написал глава региона.

Мемориал открыли 4 сентября на набережной Амура в Хабаровске. Накануне церемонии Генконсульство Японии призвало демонтировать с памятника хризантему, которая остается символом императорского дома. Премьер Японии Санаэ Такаити заявила, что изображение разрушенной хризантемы неприемлемо и затрагивает чувства японского народа. Она добавила, что Токио настоятельно призывает демонтировать элемент мемориала.

МИД России в ответ заявил, что Японии «осталось потребовать от ветра не дуть и от солнца — не светить».

Эрнест Филипповский