Японское консульство попросило убрать хризантему с нового мемориала в Хабаровске

В пятницу в Хабаровске состоялось открытие мемориала в честь разгрома японской Квантунской армии и окончания Второй мировой войны. По информации Российского военно-исторического общества (РВИО), за день до этого Генконсульство Японии в Хабаровске предложило демонтировать с памятника символ императорского дома — хризантему.

Замначальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, зампред РВИО Николай Овсиенко заявил журналистам, что хризантема останется на мемориале как «символ японского милитаризма, который совершил чудовищные преступления». Саму просьбу об изменении оформления он расценил как «крайне некорректную».

Установленный в Хабаровском краевом парке им. Муравьева-Амурского монумент является первым в России, посвященным разгрому милитаристской Японии. В январе губернатор региона Дмитрий Демешин сообщал, что из семи проектных работ жюри выбрало макет члена Союза художников и главного художника Новокузнецка Ильи Храброго. Он лег в основу проекта, но был доработан и масштабирован.

Командование Маньчжурской стратегической наступательной операцией («Августовская буря») советских войск и вооруженных сил Монголии, которая поставила финальную точку во Второй мировой войне, осуществлялось из Хабаровска. Операция началась 9 августа и была завершена капитуляцией Японии 2 сентября 1945 года. Противник в ходе операции потерял свыше 700 тыс. человек, в том числе более 640 тыс. пленными. Безвозвратные потери Советской армии составили порядка 12 тыс. бойцов.

Эрнест Филипповский