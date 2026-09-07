Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв премьер-министра Японии Санаэ Такаити демонтировать мемориал победы СССР над милитаристской Японией.

«Осталось потребовать от ветра не дуть и от солнца — не светить. Наша земля — защищенная предками; наша история — основанная на фактах; наша память — запечатленная в памятнике»,— сказала Мария Захарова «РИА Новости».

Мемориал победы СССР над Японией и окончания Второй мировой войны открыт 4 сентября на набережной Амура в Хабаровске. Пятнадцатиметровый монумент изображает советского солдата, который прикладом винтовки разбивает пограничный столб с хризантемой, признанной символом Японии.