Раненый медведь напал на охотника в Иркутской области

Раненый бурый медведь напал на охотника, устроившего на него засаду в Братске (Иркутская область), сообщил на своей странице во «ВКонтакте» мэр города Александр Дубровин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов / Коммерсантъ

«Несколько дней охотники выслеживали медведя, который повадился ходить к Храму Всех Святых в земле Российской просиявших и спускаться до улицы Муханова. Они устраивали ночные засады, прочесывали лес. Когда зверя наконец обнаружили, случилось непредвиденное: раненый медведь бросился на охотника и ранил его»,— рассказал градоначальник.

Пострадавшего охотника доставили в больницу.

Глава города также отметил, что некоторые жители, несмотря на рекомендации, все равно посещают лесопарковую зону: «Когда охотники выносили раненого товарища, который только что пострадал от взрослого сильного медведя, навстречу им неторопливо прогуливались местные жители — собирали грибы».

По данным господина Дубровина, за прошедшие выходные «в рамках работ по регулированию численности» было добыто три медведя: в правобережном районе Братска, недалеко от жилого района Бикей и на Солдатской горе.

Как писал «Ъ-Сибирь», во дворе частного дома в красноярском селе Епишино правоохранители застрелили четырех медведей. 19 августа медведь убил 29-летнюю жительницу Новосибирской области, отдыхавшую в палатке у села Артыбаш в Республике Алтай. 3 сентября тела двух убитых медведями женщин обнаружили в красноярском лесу.

Михаил Кичанов