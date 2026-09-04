Во дворе частного дома в красноярском селе застрелили четырех медведей

Четырех медведей пришлось застрелить 4 сентября в красноярском селе Епишино. Они забрались во двор частного дома.

Как сообщили в главном управлении МВД по региону, хозяйка дома обратилась за помощью в местное отделение полиции. На место прибыли участковый и один из охотников. «Дикие животные представляли прямую угрозу жизни граждан. В целях пресечения дальнейших нападений на жилой сектор медведи были ликвидированы»,— рассказали в краевом главке МВД.

Епишино находится в Енисейском муниципальном округе. В селе проживает менее тысячи человек. 4 сентября администрация округа объявила об отмене запланированного на субботу в Лесосибирске фестиваля русских народных игр.

Это не первый на этой неделе случай в регионе, когда сотрудникам правоохранительных органов приходится стрелять в медведей. Ранее руководитель одного из отделений полиции убил хищника, который проник во двор жилого дома в селе Пировское.

Валерий Лавский