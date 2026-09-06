Бывший глава Пентагона Леон Панетта: война с Ираном затянется еще на полгода

Бывший глава Пентагона Леон Панетта заявил в интервью The Guardian, что военный конфликт с Ираном, начатый Дональдом Трампом более шести месяцев назад, рискует превратиться в «бесконечную войну» на Ближнем Востоке. По его оценке, стороны находятся в «ужасном тупике», и вероятность того, что противостояние не разрешится в ближайшие полгода, крайне высока. Панетта провел параллели с неудачными кампаниями в Ираке и Афганистане. Он отметил, что США фактически повторяют те же ошибки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава Пентагона Леон Панетта

Фото: Mike Segar / Reuters Бывший глава Пентагона Леон Панетта

Фото: Mike Segar / Reuters

Особую тревогу у экс-министра обороны вызывает ситуация внутри военного ведомства. На фоне недавней отставки главы Армии США Дэна Дрисколла и сообщений о трениях в руководстве Пентагона, Панетта указал на «колоссальный хаос» в командной структуре. По его словам, это создает у противников, включая Россию, Китай и Северную Корею, впечатление, что в Вашингтоне «никто не управляет процессом», посылая сигнал слабости в момент, когда мир сталкивается с множеством серьезных угроз.

Трамп, по мнению господина Панетта, в ситуации с Ираном загнал себя в угол, и имеет лишь три выхода: признать поражение, сохранить шаткий статус-кво с обменами ударами или попытаться взять под контроль Ормузский пролив. При этом бывший министр подчеркнул, что доверие американцев к президенту падает. На примере авианосца ВМС США «Авраам Линкольн» он отметил, что длительные миссии усугубляют проблему физического состояния и морального духа военнослужащих. «Суть в том, что нельзя бесконечно отправлять людей в зону боевых действий, не имея плана ротации», — сказал он.

Екатерина Наумова