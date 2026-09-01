Чем известен бывший министр армии США Дэн Дрисколл

1 сентября стало известно об отставке министра армии США Дэна Дрисколла. Он подал заявление об увольнении после конфликта с главой Пентагона Питом Хегсетом. Подробности его биографии — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дэн Дрисколл

Фото: Karl DeBlaker / AP Дэн Дрисколл

Фото: Karl DeBlaker / AP

Дэн Дрисколл родился в 1985 году в городе Бун, штат Северная Каролина (по другим данным — в 1986 или 1987 году). Его отец служил пехотинцем во Вьетнаме, дед был дешифровальщиком во Второй мировой войне.

После школы поступил в Университет Северной Каролины в Чапел-Хилле, в 2007 году получил степень бакалавра делового администрирования.

В 2007–2011 год служил в армии — танковым офицером и командиром взвода разведчиков в 10-й горной дивизии. В 2009 году его направили в Ирак. Он награжден Похвальной медалью и знаком участника боевых действий.

После службы поступил в юридическую школу Йельского университета (объявлен в России нежелательной организацией), где учился вместе с будущим вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В 2014 году получил степень доктора юриспруденции. Работал в инвестиционных компаниях и венчурных фондах. В 2020 году участвовал в праймериз республиканцев в Палату представителей, но набрал лишь 8,6% голосов.

В 2024 году стал старшим советником Джей Ди Вэнса в предвыборной кампании Дональда Трампа. В декабре 2024 года президент США выдвинул Дрисколла на пост министра армии, в феврале 2025 года Сенат утвердил его. Он стал самым молодым руководителем ведомства — в 38 лет.

На посту министра выступал за пересмотр военных расходов. Дрисколл называл нецелесообразным «стрелять четырехмиллионными ракетами по 400-долларовым дронам». В апреле 2025 года возглавил Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака и оружия.

В ноябре 2025 года СМИ называли Дрисколла спецпредставителем президента США по Украине: во время визита в Киев он заявил западным чиновникам, что страна находится в очень плохом положении и сейчас самое подходящее время для мира. В феврале 2026 года входил в американскую делегацию на трехсторонних переговорах США, РФ и Украины в Абу-Даби и Женеве.

По данным The Wall Street Journal, отставка Дрисколла произошла из-за разногласий с министром войны Питом Хегсетом, который видел в нем конкурента. На его место рассматривается помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.