Этап велогонки «Дружба народов» из соображений безопасности перенесли в Адыгею

Старт второго этапа шоссейной многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа» из соображений безопасности перенесли из Краснодарского края в Республику Адыгея. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации велосипедного спорта России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

Изначально этап протяженностью 138,7 км должен был начаться в Лабинске. Однако «в связи с угрозой опасности на территории Краснодарского края» мероприятие перенесли в Адыгею, в станицу Кужорскую. «Соревнования 8 сентября пройдут в формате гонки с раздельным стартом (индивидуальная гонка на время)»,— сообщили в федерации.

34-я многодневная велогонка «Дружба народов Северного Кавказа» проходит с 7 по 13 сентября. В соревнованиях участвуют гонщики из России, Белоруссии, Казахстана и ОАЭ. Гонка стартовала в Майкопе и завершится в Грозном.

Дмитрий Холодный