В Ростове при ночной атаке БПЛА повреждена крупнейшая библиотека региона

Донская государственная публичная библиотека в Ростове-на-Дону получила повреждения во время ночной атаки беспилотников. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе учреждения.

В здании выбило стеклопакеты, точный размер ущерба пока устанавливается. Из-за повреждений библиотека временно приостановила работу, на ее сайте сообщается, что учреждение закрыто «по техническим причинам».

Донская государственная публичная библиотека является крупнейшей библиотекой Ростовской области. Она входит в число заметных культурных учреждений региона.

Атака произошла в ночь на 6 сентября. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, над регионом было уничтожено около 30 беспилотников. В Ростове пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Пятилетний мальчик и его мать были госпитализированы.

В городе повреждены два многоквартирных дома в Советском районе, еще один дом — в Кировском. В Ленинском районе пострадали квартира и окна жилого дома. В границах территорий, где зафиксирован ущерб, введен режим чрезвычайной ситуации.

За пределами Ростова обломки БПЛА повредили локомотив пассажирского поезда в Чертковском районе. Из-за происшествия были задержаны семь составов, позднее их движение восстановили. Повреждения также отмечались в Батайске, Матвеево-Курганском, Мясниковском, Азовском и Миллеровском районах.

Валерий Климов