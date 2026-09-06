В Ростове открыли районные горячие линии для пострадавших после атаки БПЛА

В трех районах Ростова-на-Дону организовали прием заявлений от жителей, чьи дома пострадали в результате воздушной атаки 6 сентября. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

По его словам, на местах происшествий уже созданы оперативные штабы и сотрудники администраций начали принимать обращения жителей. После того как экстренные службы завершат работы по обеспечению безопасности, жильцам разрешат вернуться в свои квартиры.

Дополнительный прием заявлений на предусмотренные выплаты будет организован 7 сентября в администрациях районов. Жители смогут обратиться по следующим телефонам горячих линий: в Кировском районе — 8 (863) 262-05-63, в Ленинском — 8 (863) 240-20-07, в Советском — +7 (939) 788-51-61.

Господин Скрябин сообщил, что вместе с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем посетил места происшествий и встретился с жителями.

Валерий Климов