По пути в Киев самолет спецпосланников президента США приземлился в Польше

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер завершили визит в Москву. Их борт покинул аэропорт Внуково около полуночи и в 2:30 мск сел в польском Жешуве. Ожидается, что далее переговорщики посетят Киев и проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вчера в Москве состоялись их переговоры с Владимиром Путиным. В ходе беседы российский президент проинформировал гостей об обстановке в зоне боевых действий и подтвердил готовность продолжать взаимодействие с США в поиске политико-дипломатических решений украинского конфликта. Также стороны затронули и экономическую повестку.

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