Житель Ейска обстрелял машину знакомого из газобаллонного пистолета

Сотрудники отдела дознания ОМВД России по Ейскому району завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, который обстрелял машину знакомого из газобаллонного пистолета. Ему инкриминируют умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ), сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По данным следствия, обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения решил отомстить знакомому, который длительное время не возвращал ему долг. Взяв газобаллонный пистолет, приобретенный на одном из маркетплейсов, он отправился на парковку во дворе многоквартирного дома, нашел там машину потерпевшего и несколько раз по ней выстрелил, повредив кузов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом направлено в суд. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Дмитрий Холодный