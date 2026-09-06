В Калининском районе Кубани в результате аварии погибли четыре человека

В результате ДТП в Калининском районе Краснодарского края погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

ДТП произошло на автодороге Калининская — Новотитаровская. По данным предварительного следствия, 19-летняя водитель Lada Priora выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault.

В результате аварии погибли водитель Lada Priora, а также водитель и два пассажира Renault. Еще одна участница ДТП — 15-летняя пассажирка отечественного авто — госпитализирована с травмами разной степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка, добавили в пресс-службе.

Дмитрий Холодный