В МИД России допустили проведение трехсторонней встречи Путина с главами США и Китая

В Кремле допускают проведение трехсторонней встречи с участием президентов России и США, а также главы Китая. Об этом ТАСС заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

«Идея есть, она вброшена в том числе в публичное пространство, — сказал господин Рябков. — Говорить о том, что она переходит в плоскость подготовки, было бы преувеличением».

По его словам, предварительно следует определить, «как будет сформулирована содержательная сторона». Также замглавы МИДа отметил, что прежде подобный формат не был опробован. При этом дипломат отметил, что контакты на высшем уровне «сами по себе архизначимы и посылают нужные сигналы». «Я не могу ничего исключать, разумеется», — добавил господин Рябков.

Вчера у Владимира Путина состоялись переговоры со спецпредставителями президента США Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом. Российский президент проинформировал собеседников об обстановке в зоне боевых действий и подтвердил готовность продолжать взаимодействие с США по этому вопросу. В Кремле ранее указывали, что пока речь о новых инициативах по урегулированию конфликта на Украине не идет.

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