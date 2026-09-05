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Песков: речи о новых идеях по урегулированию конфликта на Украине пока не идет

Пока разговора о новых инициативах по урегулированию конфликта на Украине нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напомнив слова президента США Дональда Трампа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Вчера сам Трамп сказал, что речи о новых идеях не идет, это было заявление президента США»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры с главой государства Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, предложение его представителей не будет новым и касается прекращения огня.

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