Песков: речи о новых идеях по урегулированию конфликта на Украине пока не идет

Пока разговора о новых инициативах по урегулированию конфликта на Украине нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, напомнив слова президента США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Вчера сам Трамп сказал, что речи о новых идеях не идет, это было заявление президента США»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Москву на переговоры с главой государства Владимиром Путиным. По словам Дональда Трампа, предложение его представителей не будет новым и касается прекращения огня.