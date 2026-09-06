На Дону восстановили движение поездов после повреждения локомотива беспилотником

Железнодорожное движение в Ростовской области возобновили после повреждения локомотива обломками беспилотника в Чертковском районе. По состоянию на 9:40 поезда продолжили движение в порядке очередности, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ

Ранее из-за происшествия задерживались семь пассажирских составов. Первоначально время задержки оценивалось примерно в три часа. Специальные службы работали на месте падения обломков и проводили необходимые мероприятия для восстановления движения.

Повреждение локомотива произошло во время массированной атаки БПЛА на Ростовскую область в ночь на 6 сентября. По данным господина Слюсаря, силы ПВО уничтожили около 30 беспилотников над Ростовом и Батайском, а также Матвеево-Курганским, Мясниковским, Азовским, Миллеровским и Чертковским районами.

Атака привела к повреждениям жилых домов и других объектов. В Ростове пострадали многоквартирные дома в Советском, Ленинском и Кировском районах, в Батайске поврежден жилой дом в садоводческом товариществе, в Азовском районе — четыре частных дома, в Мясниковском — кровля дома в СНТ. В Чертковском районе, помимо локомотива, на земле зафиксированы последствия падения обломков.

За медицинской помощью после атаки обратились несколько жителей Ростова, часть из них была госпитализирована. Среди пострадавших был ребенок. В городе из поврежденных домов эвакуировали жителей, а власти ввели режим чрезвычайной ситуации в границах улиц, где был причинен ущерб.

Валерий Климов