Учитель из Нижнего Тагила опровергла информацию об угрозах насилия от школьника

Учитель из Нижнего Тагила Анна опровергла распространенную в СМИ информацию о том, что подвергалась угрозам о домогательствах со стороны восьмиклассника. Об этом она рассказала «Областной газете». Напомним, в начале сентября ИА «Регнум» сообщило, что 24-летняя учительница английского уволилась из свердловской школы из-за оскорблений со стороны восьмиклассника. Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова заявляла, что учительнице пришлось уволиться, так как восьмиклассник обещал надругаться над преподавателем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По словам педагога, конфликт с учеником действительно был. Учительница рассказала, что подросток систематически срывал уроки, а на него неоднократно жаловались и другие педагоги. После очередной докладной директору дети оплевали дверь ее кабинета. Этот эпизод она назвала самой неприятной ситуацией за время конфликта.

«Домогательств и угроз сексуального характера по отношению ко мне не было, это фейк»,— заявила Анна. Она подчеркнула, что распространенные сведения являются клеветой в отношении ребенка, и отметила, что готова разобраться с этим на судебном уровне.

При этом педагог считает поведение школьника проблемным, но школа использовала доступные ей меры воздействия.

Ранее история получила широкий общественный резонанс после публикации учительницы в соцсети. На фоне сообщений о конфликте следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ситуацию на контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. В школу пообещала выехать свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Учительница также подтвердила, что решила уйти из системы среднего образования. Она поступила в магистратуру и переехала в Екатеринбург, где планирует в дальнейшем работать в университете и заниматься научной деятельностью.