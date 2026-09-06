Учитель из Нижнего Тагила опровергла информацию об угрозах насилия от школьника
Учитель из Нижнего Тагила Анна опровергла распространенную в СМИ информацию о том, что подвергалась угрозам о домогательствах со стороны восьмиклассника. Об этом она рассказала «Областной газете». Напомним, в начале сентября ИА «Регнум» сообщило, что 24-летняя учительница английского уволилась из свердловской школы из-за оскорблений со стороны восьмиклассника. Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова заявляла, что учительнице пришлось уволиться, так как восьмиклассник обещал надругаться над преподавателем.
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ
По словам педагога, конфликт с учеником действительно был. Учительница рассказала, что подросток систематически срывал уроки, а на него неоднократно жаловались и другие педагоги. После очередной докладной директору дети оплевали дверь ее кабинета. Этот эпизод она назвала самой неприятной ситуацией за время конфликта.
«Домогательств и угроз сексуального характера по отношению ко мне не было, это фейк»,— заявила Анна. Она подчеркнула, что распространенные сведения являются клеветой в отношении ребенка, и отметила, что готова разобраться с этим на судебном уровне.
При этом педагог считает поведение школьника проблемным, но школа использовала доступные ей меры воздействия.
Ранее история получила широкий общественный резонанс после публикации учительницы в соцсети. На фоне сообщений о конфликте следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве. Ситуацию на контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. В школу пообещала выехать свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова.
Учительница также подтвердила, что решила уйти из системы среднего образования. Она поступила в магистратуру и переехала в Екатеринбург, где планирует в дальнейшем работать в университете и заниматься научной деятельностью.