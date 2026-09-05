СКР возбудил уголовное дело после увольнения учителя из-за угроз ученика на Урале

Свердловские следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) после увольнения 24-летней учительницы из школы Нижнего Тагила из-за оскорблений и угроз со стороны восьмиклассника. Сообщалось, что родители ребенка приехали из Узбекистана и учительница пыталась пригрозить ему депортацией. Школьник якобы угрожал надругаться над преподавателем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о противоправных действиях подростка. Руководитель ведомства поручил главе СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о расследовании.

По данным члена Совета по правам человека при президенте РФ Марины Ахмедовой, в школу планирует приехать миграционная служба. Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова сообщила, что планирует на следующей неделе вместе с заместителем министра образования приехать в школу и побеседовать с директором.