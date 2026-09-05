Учительница уволилась из свердловской школы после оскорблений и угроз от ученика

Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова отреагировала на ситуацию с увольнением молодой учительницы из-за поведения школьника. Как сообщало ИА «Регнум», 24-летняя учительница английского уволилась из свердловской школы из-за систематических оскорблений восьмиклассника. По ее словам, родители мальчика были из Узбекистана, она пыталась пригрозить ему депортацией и жаловалась на него руководству школы, ребенка отстраняли от уроков. По данным Telegram-канала, близкого к мэрии Екатеринбурга, ситуация произошла в одной из школ Нижнего Тагила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

На ситуацию отреагировала член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова. По ее словам, учительнице пришлось уволиться, так как восьмиклассник обещал надругаться над преподавателем и называл своих одноклассниц проститутками. «Год учитель терпел, и, наконец, школа учителя потеряла. А, если бы, как предлагал СПЧ, учителя могли бы отдельным ученикам ставить двойки за поведение и после принимали решение педсоветом об отчислении, с Анной такого бы не произошло, у школы бы был учитель»,— сообщила Марина Ахмедова, добавив, что попросила сотрудников связаться со школой и узнать, почему они не защищали учителя и учениц.

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что подключилась к этому вопросу сразу же. «Ситуация сложная и, безусловно, требует внимания, чтобы узнать все обстоятельства, которые произошли год назад. На следующей неделе вместе с заместителем министра образования поеду в школу, пообщаемся с учителями, директором. Постараюсь поговорить с учителем, которая переехала в другой город»,— рассказала госпожа Мерзлякова. Она также попросила учителей не терпеть какого-либо унижения и обращаться в аппарат омбудсмена.

Госпожа Ахмедова добавила, что в школу также планирует приехать миграционная служба.