Локальный режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

После атаки беспилотников в Ростовской области в столице региона ввели локальный режим чрезвычайной ситуации. Специальный режим действует в границах улиц, где были повреждены здания и автомобили. Об этом сообщает «Ъ- — Ростов-на-Дону».

Как сообщил глава города Александр Скрябин, ущерб зафиксирован в Кировском, Ленинском и Советском районах. Созданы оперативный штаб и спецкомиссии, проводится обход территории.

В результате атаки БПЛА пострадали четыре человека, в том числе двое детей. В Чертковском районе области при падении обломков беспилотника повреждения получил локомотив поезда.