В Ростове ввели режим ЧС в районах, пострадавших от атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации на территориях улиц, где утром 6 сентября в результате атаки БПЛА были повреждены жилые и административные здания, частные дома и автомобили. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин по итогам внеочередного заседания городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Ущерб зафиксирован в Кировском, Ленинском и Советском районах города. Экстренные службы начали работать на местах сразу после происшествия.

Для оценки последствий создаются оперативные штабы и специальные комиссии. Муниципальные службы проводят обходы поврежденных территорий, фиксируют ущерб и принимают от жителей заявления на материальную помощь.

Коммунальным службам поручено также убрать территории, прилегающие к местам падения обломков беспилотников.

В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Им оказывается медицинская помощь.

Валерий Климов