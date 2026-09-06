В Ростовской области беспилотник повредил локомотив поезда

В Чертковском районе Ростовской области при падении обломков беспилотника повреждения получил локомотив поезда. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram.

По словам господина Слюсаря, из-за происшествия задерживаются семь пассажирских поездов. Время задержки составляет около трех часов. «Специальные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — отметил глава региона.

Всего средства ПВО уничтожили над Ростовской областью 30 беспилотников. В Ростове-на-Дону при атаке ранения получили четыре человека, включая одного ребенка. Его и двух других пострадавших госпитализировали. Еще одному оказали медицинскую помощь на месте.