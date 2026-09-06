Два человека госпитализировали после атаки беспилотников на Ростов

Три человека обратились за медицинской помощью после утренней атаки беспилотников на Ростов-на-Дону, двое из них госпитализированы. Еще одному пострадавшему помощь оказали на месте, от госпитализации он отказался, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Кировском районе города беспилотники повредили многоквартирный дом: пострадали одна из квартир и остекление балкона. Жильцов эвакуировали, на месте работают экстренные службы.

Еще одним последствием атаки стало повреждение локомотива пассажирского поезда в Чертковском районе из-за падения обломков БПЛА. Из-за происшествия задерживаются семь пассажирских составов, предварительное время задержки составляет около трех часов.

Информация о последствиях атаки уточняется. На территории Ростовской области объявлен отбой беспилотной опасности.

Валерий Климов