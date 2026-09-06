Российский теннисист Хачанов вышел в четвертый круг US Open

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл француза Бенжамена Бонзи в третьем круге Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2, 6:4 в пользу Хачанова. На корте теннисисты провели 2 часа 10 минут. В следующем круге российский спортсмен сыграет с победителем встречи между чехом Якубом Меншиком и американцем Лернером Тьеном.

30-летний Карен Хачанов занимает 50-ю строчку в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Во втором круге US Open он победил четвертую ракетку мира — канадца Феликса Оже-Альяссима.