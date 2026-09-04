Хачанов победил четвертую ракетку мира Оже-Альяссима на Открытом чемпионате США

Главной неожиданностью пятого дня Открытого чемпионата США стала победа, одержанная во втором круге в четырех партиях Кареном Хачановым над четвертой ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. 30-летний российский теннисист, замыкающий на данный момент топ-50 мирового рейтинга, впервые обыграл на турнире Большого шлема соперника, который стоит там столь высоко.

Перед началом игры шансы Хачанова оценивались букмекерами примерно в два раза ниже, и когда Оже-Альяссим в дебюте повел — 3:0, показалось, что все может закончиться очень быстро. Россиянин в ответ оставил за собой следующие четыре гейма, но в концовке тай-брейка первой партии соперник оказался чуточку точнее. Зато на протяжении двух следующих часов Хачанов продемонстрировал практически безупречный теннис в ключевых розыгрышах. В итоге — 6:7 (5:7), 6:3, 6:2, 6:2.

На послематчевой пресс-конференции Оже-Альяссим объяснил собственное фиаско плохим физическим состоянием. «Отыграв полтора сета, я почувствовал головокружение, перед глазами мелькали пятна, и я не мог прийти в себя. Такого со мной никогда не было»,— сказал 26-летний теннисист, запланировавший теперь углубленное медицинское обследование.

Подробнее — в материале «Ъ» «Болезный Феликс».