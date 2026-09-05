Уиткофф передал Путину благодарность за освобождение Роберта Гилмана

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф передал президенту России Владимиру Путину благодарность от семьи бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана за его освобождение. Бывший американский военнослужащий находится в заключении в России с 2022 года. Его освободили 11 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Семья Гилман крайне благодарна вам за ваше содействие, за то, что Боб Гилман вернулся домой»,— сказал господин Уиткофф в начале переговоров с Владимиром Путиным в Москве (цитата по сайту Кремля). Российский президент ответил, что благодарить нужно президента США Дональда Трампа, так как с просьбой об освобождении обратился он.

Роберта Гилмана арестовали в Воронеже в январе 2022 года по обвинению в нападении на полицейского. Суд приговорил его к 4,5 года колонии. Позже в отношении заключенного возбудили еще восемь уголовных дел из-за нарушения порядка в колонии, и общий срок заключения увеличился до 10 лет. Вопрос освобождения бывшего морпеха поднимал госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в конце июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Морпех доброй воли».