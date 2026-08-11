Госдепартамент США подтвердил освобождение Роберта Гилмана в России

Россия освободила бывшего морпеха США Роберта Гилмана, который находился в заключении с 2022 года. Об этом сообщил AFP представитель Госдепартамента США. Это не было обменом — американская сторона никого в ответ не освобождала, уточнили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов / Коммерсантъ

По информации Associated Press, Роберт Гилман направляется в военный госпиталь в Техасе, где он пройдет медицинское и психологическое обследование и лечение. Семья бывшего морпеха также направилась в Техас.

Адвокат Роберта Гилмана Ирина Бражникова сказала «Ъ», что в последнее время состояние здоровья Роберта Гилмана сильно ухудшилось. «Видимо, на фоне этого и решили его освободить. К сожалению, вся эта история его здоровье сильно пошатнула»,— добавила она.

32-летний Роберт Гилман — уроженец Польши и гражданин США. Его арестовали в Воронеже в январе 2022 года по обвинению в нападении на полицейского. Суд приговорил его к 4,5 года колонии. Позже в отношении заключенного возбудили еще восемь уголовных дел из-за нарушения порядка в колонии. Общий срок заключения увеличился до 10 лет. Вопрос освобождения Роберта Гилмана поднимал госсекретарь США Марко Рубио на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым в конце июля.

Елизавета Шмакова, Сергей Толмачев