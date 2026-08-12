Морпех доброй воли

Освобождение Россией бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана (см. “Ъ” от 12 августа) в Вашингтоне восприняли с благодарностью. Ключевую роль в состоявшейся сделке сыграли личные связи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Последний обмен заключенными между Россией и США в феврале 2025 года содействовал активизации диалога между президентами России и США и в конце концов привел к их встрече в Анкоридже. Не исключено, что и нынешний жест доброй воли со стороны Москвы может стать прелюдией к возобновлению более плотных контактов двух стран по Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роберт Гилман (крайний слева) покинул Россию на специально присланном за ним из США самолете в сопровождении спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа (второй справа)

Фото: @SEPeaceMissions Роберт Гилман (крайний слева) покинул Россию на специально присланном за ним из США самолете в сопровождении спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа (второй справа)

Фото: @SEPeaceMissions

На решение России освободить бывшего морского пехотинца США Роберта Гилмана вечером 11 августа оперативно откликнулся лично Дональд Трамп. «После моих переговоров с президентом Владимиром Путиным Россия согласилась освободить его исключительно из гуманитарных соображений. Мы ценим это решение и тот факт, что Россия ничего не потребовала взамен — никакого обмена не было»,— написал президент США в соцсети Truth Social. Позднее он сообщил, что поговорил с Гилманом и тот сказал, что мечтает съесть хороший бургер, когда вернется на родину.

К благодарности Трампа в адрес российских властей присоединился госсекретарь США Марко Рубио. Он же сообщил, что вопрос возвращения американца на родину курировал спецпосланник Трампа Стив Уиткофф.

Именно в его компании Гилман и сел в присланный за ним самолет. Соответствующее фото было обнародовано в среду, 12 августа.

32-летнего Гилмана задержали в январе 2022 года в Воронеже. Он был обвинен в пьяном дебоше в поезде и применении силы по отношению к сотруднику полиции. Тогда его приговорили к четырем с половиной годам колонии, но на фоне частого нарушения режима и нападения на следователя этот срок в итоге увеличился до десяти лет. В последнее время американские правозащитники и семья осужденного начали сообщать о критическом состоянии бывшего морпеха. По их заявлениям, он более 45 дней провел в ужасающем психологическом состоянии, потерял способность говорить и самостоятельно передвигаться, принимал пищу только через зонд. В семье заключенного были убеждены, что его жизнь под угрозой.

На этом фоне мать Гилмана отправилась в Россию, а Вашингтон инициировал переговоры о его возвращении на родину. Решение об освобождении Гилмана было политически выгодно обеим сторонам, и наоборот, его гибель существенно осложнила бы отношения между ними и вызвала бы острую критику в адрес администрации Трампа.

По законам дипломатической практики освобождение заключенных осуществляется на принципах взаимности — как обмен, так что решение по Гилману стало редким прецедентом. И он дал Дональду Трампу политические очки, позволив, с одной стороны, проявить себя лидером, не бросающим американцев в беде, а с другой — показать ценность его личных контактов с Владимиром Путиным, за которые его в США многие критикуют.

В американских СМИ великодушие Москвы расценили как попытку перезапустить коммуникацию с администрацией Трампа, в первую очередь с целью возобновления взаимодействия по урегулированию украинского конфликта.

И подобные предположения небезосновательны: обмены заключенными между Россией и США часто происходили в критические для двух стран моменты, когда сторонам необходимо было восстанавливать пошатнувшиеся связи. Последний из подобных обменов прошел в феврале 2025 года, когда Россия выдала США бывшего учителя Марка Фогеля в обмен на Александра Винника, которого в США осудили за отмывание денег. Как и в случае с Гилманом, освобождение американца курировал Уиткофф. Тогдашний обмен содействовал активизации диалога между президентами России и США. Его кульминацией стала их встреча 15 августа на Аляске, которая, если бы не определенные обстоятельства, могла бы сыграть важную роль в украинском урегулировании.

Не исключено, что и нынешний жест доброй воли со стороны Москвы даст новый импульс диалогу двух стран на высшем уровне.

Вероника Вишнякова