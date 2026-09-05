Уиткофф и Кушнер прибыли в Кремль

Кортеж со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером прибыл на территорию Кремля. Об этом сообщают ТАСС и «РИА Новости».

В Кремле должны пройти переговоры президента России Владимира Путина с представителями США. Кремль проинформирует об итогах переговоров после встречи, говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, о новых инициативах по урегулированию конфликта на Украине речи пока не идет.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. После переговоров с Владимиром Путиным они должны отправиться в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель визита американских переговорщиков в Москву и Киев — призвать стороны к прекращению конфликта на Украине, заявлял президент США Дональд Трамп.