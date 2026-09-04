Трамп раскрыл цель визита Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский переговорщик Джаред Кушнер приедут в Москву и Киев с предложением о прекращении конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам в Овальном кабинете, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

На вопрос журналиста, будет ли предложение новым, Дональд Трамп ответил: «Нет, они везут с собой предложение прекратить войну». «Мы отправили их, чтобы понять, можно ли что-то сделать. Есть шанс, что мы решим это»,— добавил американский президент.

По информации Axios и The New York Times, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер проведут переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве 5 сентября. На следующий день американские переговорщики отправятся в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.