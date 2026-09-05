Путин начал переговоры с Уиткоффом и Кушнером

Президент России Владимир Путин начал переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и американским предпринимателем Джаредом Кушнером в Кремле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramil Sitdikov / Reuters Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

«Ситуация, конечно, непростая, с которой нам предстоит сегодня разбираться»,— сказал господин Путин в начале встречи (видео опубликовала пресс-служба Кремля). Он попросил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера передать «самые наилучшие пожелания и слова благодарности» президенту США Дональду Трампу.

В переговорах также участвует помощник президента России Юрий Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Кремль проинформирует об итогах переговоров после встречи, говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, о новых инициативах по урегулированию конфликта на Украине речи пока не идет.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву 5 сентября. После переговоров с Владимиром Путиным они должны отправиться в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Цель визита американских переговорщиков в Москву и Киев — призвать стороны к прекращению конфликта на Украине, заявлял Дональд Трамп.