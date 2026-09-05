Путин приказал три дня не наносить удары по Киеву

Президент Владимир Путин дал указание с 5 сентября в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с приездом в город американских переговорщиков, заявил ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Президент России, верховный главнокомандующий Путин дал указание начиная сегодня с полуночи в течение трех суток не наносить ударов по Киеву. Это связано с подготовкой и проведением контактов американцев в Киеве»,— рассказал представитель президента.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский предприниматель Джаред Кушнер в эти выходные посетят Москву и Киев. Сегодня они должны встретиться с Владимиром Путиным. Президент США Дональд Трамп говорил, что американские переговорщики представят предложения прекратить конфликт.