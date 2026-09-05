Песков: Путин сегодня примет Уиткоффа и Кушнера

Президент России Владимир Путин сегодня проведет переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Ранее сегодня господа Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. После американские переговорщики отправились в резиденцию посла США в Москве. По словам президента США Дональда Трампа, его представители собираются предложить Владимиру Путину прекращение огня на Украине.