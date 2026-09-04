Axios: Уиткофф и Кушнер встретятся с Путиным в Кремле 5 сентября

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в пятницу, 4 сентября, прилетят в Киев, в субботу они намерены провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле, а в воскресенье — с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Кремле, 22 января

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в Кремле, 22 января

Фото: пресс-служба президента РФ

Накануне, 3 сентября, президент США Дональд Трамп принял Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Белом доме, чтобы обсудить их поездку в Киев и Москву. Собеседники Axios говорят, что поездка обсуждалась несколько месяцев и несколько раз переносилась по разным причинам.

Рабочие визиты Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера состоятся через 10 дней после встречи директора ЦРУ Джона Рэтклиффа с руководителями разведывательных ведомств в Москве. Как отмечает Axios, Джон Рэтклифф пытался выяснить, смогут ли его визави убедить Владимира Путина начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине.